Um caminhão que transportava cervejas tombou na BR-040,na altura do Distrito de Hemilo Alves, em Carandaí, nessa segunda-feira (26). O acidente foi registrado por volta de 12h, quando o condutor perdeu o controle do veículo. O motorista não se feriu. A Polícia Militar esteve no local para evitar saques da carga.

Leia mais em WWW.BARBACENAONLINE.COM.BR

Tags:

acidente | Zona rural