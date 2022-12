Um idoso de 72 anos foi atropelado por volta das 18h30 dessa segunda-feira (26) no km 633,9 da BR-116, em Divino. A vítima fatal do acidente foi atingida por um automóvel conduzido por um jovem de 24 anos, morador do município de Orizânia, que seguia de Divino para sua cidade Natal. Chovia quando o acidente ocorreu, no cruzamento que dá acesso à comunidade Neblina. O morador ferido morreu no local.

Após a perícia da Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé. Não houve interdição do trânsito no local, que foi devidamente sinalizado com cones.

