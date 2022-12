Bandidos entraram em uma casa e furtaram cerca de R$12mil em joias, perfumes e dinheiro na cidade de Antônio Carlos, que fica a 101km de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados na tarde desta segunda (26) em uma residência no bairro Sagrada Família. O casal que mora na casa relatou que viajou no dia 23 de dezembro e ao retornar eles viram a janela de madeira do local com algumas ripas quebradas. Ao entrarem, eles perceberam que a casa estava toda revirada, com móveis quebrados e roupas e objetos espalhados.

Ainda, de acordo com a PM, eles sentiram falta de uma caixa de joias contendo uma aliança de ouro vermelho, dois brincos de argola de ouro, um cordão fino de ouro com pingente de coração, um cordão de ouro com pingo de luz (brilhante), um anel de ouro amarelo com detalhe de estrelinha, duas alianças, sendo uma de rubi e outra de brilhantes, cada uma com sete pedras, dois anéis de formatura, sendo um de brilhantes com pedra de esmeralda e detalhe em ouro branco e o outro possui uma pedra de

esmeralda e uma pedra de brilhante aberto, uma aliança de ouro amarelo e ouro branco com detalhes em folhas, um conjunto de ouro de brinco, pingente e anel, todos com detalhes de coração colorido em ouro branco, vermelho e amarelo, uma gargantilha de ouro, uma gargantilha de prata com pingente triangular de prata e um par de brincos de prata meia argola, um colar de prata com zircônia no formato de losango com um conjunto de brincos, um brinco de ouro com pedra avermelhada, dois brincos de bolinha

sendo um de ouro e outro de prata, um anel de prata com pedrinhas e uma aliança de ouro, oito notas de R$200, perfumes e uma lanterna. As joias possuem um valor estimado de R$12mil.





A perícia foi acionada e após realizar os trabalhos liberou o local. Ninguém foi preso.





