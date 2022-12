A Polícia Militar apreendeu em Congonhas e Conselheiro Lafaiete nesta segunda-feira (26) drogas e um menor, 17 anos após denúncias anônimas.

Segundo informações da PM, na cidade de Congonhas as drogas e o menor foram apreendidos em uma residência no bairro Rosário. Os militares localizaram e apreenderam vinte e sete pinos de cocaína, duas pedras brutas de crack, materiais para embalar as drogas, um aparelho celular, duas lâminas de barbear e R$20. O menor foi conduzido para a Delegacia juntamente com o material apreendido.

Em Conselheiro Lafaiete, outra denúncia contribuiu para que a Polícia Militar apreendesse cinquenta e cinco papelotes e cinco porções de cocaína, vinte e duas pedras de crack e mais uma pedra bruta de tamanho considerável, dezoito buchas de maconha e outros dois tabletes dessa substância e uma balança de precisão. As drogas foram encontrados em um terreno baldio no Bairro Nossa Senhora da Guia, onde as buscas foram realizadas com a ajuda de um cão farejador.



Os materiais foram entregues na Delegacia de Polícia. Nenhum suspeito foi abordado ou preso.



Tags:

Adolescente | apreensão | Armas | Detido | DPCA | Drogas | Furto | Geral | Guarda Municipal | Lesão corporal | Menor infrator | PM | Polícia | prisão | roubo | Sorocaba | Tentativa de Homicídio | Tráfico