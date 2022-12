Um veículo furtado no domingo (25) foi encontrado na manhã desta segunda (26) no bairro Nova Cidade, em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo, um Fiat Palio preto, foi encontrado em frente a uma residência do bairro. Um morador do imóvel relatou que estava trabalhando a noite e ao retornar para a casa se deparou com o carro encostado no muro. A esposa do morador disse que na noite de domingo, por volta de 23h, ouviu um barulho na rua e percebeu que o carro havia batido no muro, mas não o danificou. Devido ao fato ela ficou com medo de sair de casa.

Ainda, de acordo com a PM, o proprietário do automóvel, um homem de 27 anos, informou que um celular e o som não estavam no carro. Uma faca, de origem desconhecida, também foi encontrada no carro.

O veículo foi encaminhado para o pátio credenciado do Detran. Até o momento, ninguém foi preso.