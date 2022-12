Uma mulher, que ainda não teve a idade revelada, morreu na tarde desta terça (27) após o carro em que estava dirigindo, um Ford Ka branco, bater de frente com uma carreta na rodovia MG 30 em Congonhas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta contou que a vítima teria perdido o controle da direção antes do acidente. Quando os militares a vitima estava presa às ferragens. O óbito foi constatado pelo SAMU no local.

Ainda, de acordo com os bombeiros, após os trabalhos da perícia os militares deram início as ações para a retirada da vítima. O veículo se encontrava bastante deformado e com o uso de técnicas de salvamento veicular e equipamento desencarcerador a vítima foi retirada para ser encaminhada ao Instituto Médico Legal.

A segurança da via foi restabelecida evitando explosões e derramamento de óleo na pista.





Tags:

Polícia Rodoviária Federal | Via Dutra | Volta Redonda