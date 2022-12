Um homem, de 34 anos, foi preso após estuprar uma idosa, de 72, em um abrigo, também conhecido como casa de acolhimento, nesta terça (27) no bairro da Barra em Muriaé.

Segundo informações da Polícia Militar, a idosa relatou para funcionárias do local que havia sido estuprada durante a madrugada por um dos abrigados do local. O suspeito teria entrado no quarto dela durante a madrugada e exposto o órgão genital obrigando-a a masturbá-lo. A vítima tentou resistir, mas o homem ameaçou de sufocá-la caso gritasse ou contasse para alguém.

Ainda, de acordo com a PM, a vítima relatou ainda que o homem teria entrado no quarto durante a madrugada mais de uma vez forçando-a a outros atos libidinosos se aproveitando da senilidade da idosa.

Funcionários acessaram as câmeras dos circuito interno de monitoramento onde foi possível visualizar o homem entrando no quarto da vítima por quatro vezes durante a madrugada.



Diante dos relatos e provas o homem foi preso pela PM , pelo crime de estupro de vulnerável, sendo encaminhado para a delegacia de plantão.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com Prefeitura de Muriaé, responsável pela casa de acolhimento, que ainda não deu retorno sobre o caso.