Um veículo com placa de Juiz de Fora foi apreendido pela Polícia Militar na Rodovia Washington Luiz, no Bairro Vila Santa Antônio, em Duque de Caxias (RJ), no sentido Rio de Janeiro, nessa terça-feira (27). O veículo foi identificado quando passava pela altura do KM 106 da BR-040 em alta velocidade.

A Polícia deu a ordem de parada, com sinais luminosos e sonoros, quando os suspeitos fugiram, realizando disparos contra a equipe. Ainda de acordo com os policiais, os infratores realizaram ultrapassagens perigosas, colocando em risco os usuários da via e a equipe policial.

Foi executado um acompanhamento tático. Na a altura do KM 114, os infratores perderam o controle do carro e colidiram no acostamento. Quatro sujeitos continuaram fugindo a pé para dentro da região de mata efetuando disparos de arma de fogo contra guarnição policial.Os indivíduos entraram na mata e outra equipe da polícia chegou para apoiar a ação, entrando na mata. Um dos envolvidos, que portava um revólver calibre 32 com munições intactas e estava ferido.



A concessionária da via solicitou socorro par o infrator, que explicou aos policiais que o veículo era uma encomenda para criminosos de uma comunidade do Rio. Ao revistar o veículo foi encontrado um bloqueador de sinal. O suspeito foi hospitalizado e será mantido em custódia.

