Um imóvel foi tomado pelas chamas no Bairro Chapada, em Conselheiro Lafaiete, nessa quarta-feira (28). Os bombeiros foram acionados para combater o fogo. A moradia estava interditada pela Defesa Civil, porém, ainda havia pessoas residindo na edificação. Os bombeiros debelaram o incêndio, que destruiu vários cômodos, sendo alguns, cozinha, sala e quarto. Ainda de acordo com os militares, ainda não é possível determinar a causa do incêndio. Os moradores saíram da casa e ninguém se feriu.