Dois carros de passeio e uma motocicleta envolveram-se em um acidente na noite de quarta-feira (28) na Rua Cruz das Almas, bairro São José, em Barbacena. De acordo com a PM, o Ônix seguia atrás da motocicleta quando esta foi atingida por um Fiat Uno que vinha sentido contrário. O condutor da moto e a passageira sofreram ferimentos e foram levados ao Hospital Regional. Aos militares os condutores, tanto da moto quanto do Ônix, relataram que o Uno trafegava com os faróis apagados.

Já o condutor do Uno alegou que seguia pela via e não percebeu, pela falta de sinalização, que havia um redutor de velocidade. Sobre trafegar com os faróis apagados, ele disse que os mesmos apagaram após o acidente.

Os ocupantes da motocicleta sofreram fraturas. Os demais envolvidos não se feriram.



Tags:

acidente | BR 101 | BR-101 | Campos | Polícia | Rj 224 | São francisco de itabapoana | São gonçalo