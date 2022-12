Dois homens, um deles armado com uma arma de fogo, invadiram uma casa e roubaram os moradores na tarde desta quarta (28) no bairro Santa Clara em Conselheiro Lafaiete.

Segundo informações da Polícia Militar, os homens invadiram o imóvel, pegaram o celular de um dos moradores e fizeram duas transferências via PIX. Eles também roubaram televisores, notebooks, jóias e videogames. Os materiais roubados foram colocados no veículo de uma das vítimas, um Fiat Punto. Após a ação os suspeitos fugiram do local.

Ainda, de acordo com a PM, durante o rastreamento o carro foi localizado em um loteamento próximo a residência com parte dos materiais subtraídos no roubo, que foram devolvidos aos moradores.

Até o momento ninguém foi preso.