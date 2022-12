A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Penal de Minas Gerais deflagraram, nessa quarta-feira (28), a operação Casa em Ordem em Ubá, visando desmantelar grupo criminoso suspeito de atuar no tráfico de drogas, bem como em crimes de homicídios e roubos. A ação foi desencadeada no bairro Solar e resultou na prisão de um jovem, de 22 anos, por posse ilegal de munição de arma de fogo. Com ele, além de munições, também foram localizados materiais utilizados para embalagem de drogas.



Conforme informações do delegado Douglas Mota, apurações indicaram que os endereços dos alvos seriam residências ou pontos de apoio de integrantes da organização criminosa. Durante as buscas em uma extensa mata que envolve o bairro, os policiais encontraram um local estratégico, que seria utilizado para monitorar a chegada das forças de segurança e de outras pessoas, mas também para o preparo, refino e fracionamento de drogas. Também foram encontrados diversos buracos no solo e, em seu interior, localizados canos de PVC, contendo materiais para refino e fracionamento de entorpecentes.



Após a formalização do flagrante na delegacia, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem.