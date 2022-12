Um homem, de 59 anos, motorista de aplicativo, foi agredido amarrado e colocado dentro do porta malas de seu carro durante um roubo na madrugada desta quinta (29) em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada na Zona Rural de Ressaquinha por um homem que relatou ter ouvido uma pessoa gritando por socorro, pedindo ajuda e dizendo que foi roubado. Ao chegarem no local os militares encontraram a vítima que contou que estava trabalhando quando recebeu uma solicitação de corrida no bairro Nova Cidade com destino ao bairro Boa Morte.



A vítima parou o carro, um Hyundai HB20S cinza, no endereço solicitado e entraram três indivíduos. Após iniciar a corrida os suspeitos anunciaram o assalto, onde dois deles estavam com armas de fogo nas mãos, momento que renderam a vítima, o amarraram e o colocaram no porta-malas do veículo.



Ainda, de acordo com a PM, a vítima ela conseguiu se desamarrar e abrir o porta malas e pular do carro em movimento. Os suspeitos perceberam a ação, pararam o veículo e o agrediram com socos e chutes, vendaram seu rosto, o amarraram novamente e o colocaram no banco traseiro do veículo. Eles andaram com o carro por mais ou menos uma hora, quando pararam o veículo em uma estrada, desembarcaram e

jogaram a vítima em um barranco e fugiram.



A vítima não conseguiu observar em que direção os suspeitos fugiram. Após algum tempo, conseguiu novamente se desamarrar, subiu pelo barranco e foi pedir ajuda. A vítima relata que foi roubada a

quantia aproximada de R$ 300, além da máquina de cartão, a carteira contendo em seu interior todos os documentos pessoais e cartões de contas bancárias, um celular e dois pares de óculos.



Até o momento ninguém foi preso.

