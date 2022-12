Um homem, de 26 anos, e uma mulher, de 39, foram presos pelo crime de tráfico de drogas na manhã desta quarta (28) no bairro Pontilhão, em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares abordaram os suspeitos durante o patrulhamento e nas buscas localizaram no bolso de trás da bermuda do homem dezenove pedras de crack e com a mulher R$121.

Ainda, de acordo com a PM, ao se dirigirem para a residência do casal os militares encontraram mais vinte e quatro pedras de crack, um invólucro com cocaína, uma máquina de cartão e um telefone celular.

O casal foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.





