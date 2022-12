Uma mulher, de 28 anos, e um homem, 34, foram presos pela PM nesta quarta (28) em Barbacena. A mulher pelo crime de receptação de produto roubado e o homem por furto.

Segundo informações da Polícia Militar, a PM recebeu uma denúncia de que o suspeito teria cometido um furto e estaria com os produtos furtados. Ao ser abordado, o suspeito confessou o crime e contou onde escondeu o material. Foi encontrada uma mochila contendo ferramentas e dois aparelhos celulares.

Ainda, de acordo com a PM, a vítima do furto reconheceu os materiais, mas indicou a falta de um secador. Ao ser questionado pelos militares o suspeito confessou que havia vendido o item em um salão de beleza no bairro Ipanema pelo valor de R$40 e que usou o dinheiro para comprar crack.



A Polícia Militar foi ao salão de beleza e fizeram contato com a mulher que confirmou a compra do secador e o objeto estava em sua posse.

Os dois foram presos e conduzidos para a Delegacia.

Tags:

Na Foz | Niterói | Polícia | Receptação