Dois homens, de 28 e 26 anos, foram presos, na madrugada desta sexta (30) por tráfico de drogas em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem, de 28 anos, foi abordado no bairro Campo Bom e durante a busca foi encontrada uma pedra de crack com o suspeito. Ele relatou que comprou a droga na casa do outro suspeito, de 26 anos.

Ainda, de acordo com a PM, dando continuidade às diligências, os militares se deslocaram até a residência, que estava com a porta aberta, e encontrou no imóvel em cima de rack um prato com sete pedras de crack. Na gaveta do mesmo móvel foi localizada uma pedra mais de crack. O morador do imóvel não foi encontrado, mas a PM recebeu a informação que ele estaria em um estabelecimento comercial. Os militares encontraram o suspeito e durante a abordagem nada foi encontrado, porém em função do material ter sido encontrado em sua residência ele também foi preso.





Os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia de plantão para as demais diligências.

