Três pessoas, dois homens de 38 e 41 anos e uma mulher de 34 anos, foram presos em operações contra o tráfico de drogas na noite desta quinta (29) em São João del-Rei.

Segundo informações da Polícia Militar, durante a Operação Antidrogas os militares se deslocaram para um local na Vila Santa Terezinha onde o suspeito, de 38 anos foi identificado e durante a busca pessoal foram localizados e apreendidos nove pedras de crack fracionadas, R$398 e um celular. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão.

As prisões do suspeito, de 41 anos, e da suspeita, de 34 anos, aconteceram no bairro Fábricas. Segundo informações da PM, durante a operação os militares localizaram e apreenderam quatorze pedras de crack, R$540 e dois celulares.

Os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de plantão para as demais diligências.

FOTO: PMMG - Material apreendido durante operação policia no bairro Fábricas.

