Dois homens ficaram ilhados em Jeceaba, próximo à Rodovia MG-155, na noite dessa sexta-feira (30) durante passagem de tromba d´água pela cidade. O ocorrido foi registrado na estrada de acesso à MRS. Os homens estavam dentro de um veículo que foi arrastado e ficou submerso. Um dos ocupantes do automóvel conseguiu se desvencilhar do interior do carro no momento em que o nível da água subiu rapidamente e foi buscar por socorro. O outro ocupante ao ver o nível da água subir rapidamente, subiu em uma árvore para se proteger e ficou ilhado.

O homem permaneceu em cima da árvore até a chegada da guarnição dos bombeiros militares. O resgate da vítima foi feito com técnicas de salvamento terrestre e aquático os militares. Apesar do susto, ambos passam bem e não ficaram feridos.





atoleiro | bombeiros | égua