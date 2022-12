A chuva que atingiu a Zona da Mata ao longo de toda a sexta-feira (30) e da madrugada deste sábado (31), causou problemas em cidades da Zona da Mata e da região. Em Lima Duarte, a Defesa Civil atua em pontos que foram atingidos por enchentes, desmoronamentos e interdições. Entre eles, o povoado de Perobas, que foi inundado pelo transbordamento do Rio do Peixe. Há famílias desabrigadas, mas o número ainda não foi divulgado pelo município.

Segundo a Prefeita de Lima Duarte, Elenice Delgado, a Defesa Civil atua nos pontos que foram atingidos, levantando informações e dando apoio à população. Em algumas localidades, conforme confirmou a chefe do executivo, entrou água nas casas e foram registradas quedas de barreiras. Problemas causados pelo temporal foram constatados no Bairro Cruzeiro, próximo ao Rio do Peixe, Bairros Barulho, Recanto Alegre, Afonso Pena, Apagão, a estrada de Ibitipoca e outras estradas ruais, em São Domingos, Palmital, Perobas.



Há a possibilidade de que o Rio do Peixe suba nas próximas horas, por isso, a orientação é alerta máximo nas regiões próximas ao leito do rio. Outra orientação para a população é, se possível, acionar a Defesa Civil pelo whatsapp, para evitar o congestionamento da linha, por meio do telefone (32)99825-8954.

Em Cataguases, o Distrito da Glória foi atingido por transbordamento e a Defesa Civil pediu atenção aos moradores dos Distritos de Sereno e Sereninho e nos Bairros São Diniz, Pampulha, Popular e Pouso Alegre. Moradores de áreas de encosta precisam, conforme o órgão, redobrar a atenção. Equipes dos Bombeiros, Desenvolvimento Social e Defesa Civil permanecem de plantão para atender as ocorrências.

Também em Cataguases, as Escolas Municipais Manoel Dutra de Siqueira e Turminha da Mônica foram preparadas para receber pessoas que ficara desalojadas pelas cheias do Ribeirão Meia Pataca. A ponte do Bairro Popular foi interditada na manhã deste sábado (31), o desvio é feito por meio do Bairro Sol Nascente. O nível do Rio Pomba, no entanto, não apresenta risco, uma vez que apresenta 3,31 metros, abaixo do limite de 5,50 metros. A Prefeitura de Cataguases reforçou a orientação de as pessoas evitarem sair de casa, sem necessidade.

Em Jeceaba, próximo à Rodovia MG-155, na noite dessa sexta-feira (30), dois homens ficaram ilhados durante passagem de tromba d´água pela cidade. Eles estavam dentro de um veículo que foi arrastado e ficou submerso. Um dos ocupantes do automóvel conseguiu se desvencilhar do interior do carro no momento em que o nível da água subiu rapidamente e foi buscar por socorro. O outro ocupante ao ver o nível da água subir rapidamente, subiu em uma árvore para se proteger e ficou ilhado até a chegada dos Bombeiros.



