Um automóvel capotou em Barbacena, no sentido Barbacena/Barroso neste sábado (31). A condutora do veículo, uma mulher de 51 anos ficou encarcerada no carro e teve uma fratura exposta no antebraço. Bombeiros militares que estava de folga passaram pelo local e ajudaram a estabilizar o veiculo e retiraram o cabo da bateria. A motorista foi atendida por uma Unidade de Suporte Avançado.



A equipe dos bombeiros precisou utilizar um aparelho desencarcerador para retirar a mulher do veículo. Com uso de técnicas de Salvamento Veicular, foi realizado o rebatimento de teto a fim de facilitar o acesso e remoção da vítima. Ela foi imobilizada e encaminhada pela Unidade de Suporte Avançado para o Hospital Regional. A Guarnição de Salvamento realizou a sinalização e controle do tráfego de veículos em ambos os lados até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Após a retirada do veículo pela PRE, foi utilizada serragem no asfalto onde ocorreu um pequeno derramamento de óleo no intuito de eliminar o perigo de derrapagem.