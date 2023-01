Um homem, de 48 anos, ficou ferido após bater a moto em que pilotava na traseira de um carro na tarde deste domingo (01) na BR 265 em São João del-Rei.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados após a moto colidir na traseira do carro no km 265 da BR 265, no trevo do Rio das Mortes. Sargento Ávila, chefe da equipe que atendeu a ocorrência falou do estado de saúde do homem. “Quando chegamos, nos deparamos com o motociclista caído no acostamento. Ele apresentava escoriações generalizadas e suspeita de fraturas na clavícula, na mão e no pé, todos do lado direito do corpo”, contou.

A vítima foi imobilizada e encaminhada para o Hospital Nossa Senhoras das Mercês. A Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local e ficou responsável pela ocorrência de trânsito.

Tags:

acidente | Acidentes | Bate | Boletim | Bom Despacho Minas Gerais | bombeiros | BR 101 | BR 356 | C | Campos dos goytacazes | Carreta | Colisão | DAE | Ferragens | Geral | Glademir Aroldi | Guarus | Hospital ferreira machado | João Monlevade | Jornal de Jundiaí | Menina | Minas | Minas e Energia | Minas Gerais | motorista | Ônibus | Papão do Norte | Ponto | Pontos de ônibus | Preso | Rali | Real Mardri | Rio de Janeiro | Rodovia | Rodovia castelo branco | SAMU | São João Del Rei | Sorocaba | Trem