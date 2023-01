Devido às fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata neste fim de semana, o asfalto da BR-040 no KM 765, em Santos Dumont, acabou cedendo e causa transtorno aos motoristas que precisam passar pelo local.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito segue em sistema de pare e siga na pista sentido Rio de Janeiro x Belo Horizonte. Em razão do fluxo intenso nos dois sentidos, a PRF estuda o desvio de veículos leves que transitem no sentido Rio de Janeiro x Belo Horizonte para dentro da cidade de Santos Dumont como forma de minorar o fluxo no local comprometido.

Ainda não há previsão de quando o fluxo no trecho irá se normalizar.

