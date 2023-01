O ano começou sem ônibus urbano para a população do município de Leopoldina, na Zona da Mata mineira. Motoristas e cobradores decidiram iniciar uma paralisação por conta do atraso de salários, décimo-terceiro e férias. Quem faz o serviço em Leopoldina é a Viação Leopoldinense. O dono da empresa, Waldir Teixeira se reuniu na manhã desta segunda-feira, 01, com os funcionários, mas segue o impasse.

Ele admitiu os atrasos, mas alegou que está dependendo da liberação por parte da Prefeitura de Leopoldina dos recursos encaminhados pelo Governo Federal para o setor. Segundo ele, a Prefeitura teria pedido novos documentos para providenciar o repasse, mas ainda não conseguiu atender o pedido do Executivo.

Enquanto isso, a população segue sem ônibus e o próprio dono da empresa não sabe afirmar quando os veículos voltarão a circular.