Uma árvore caiu e atingiu um ponto de ônibus na Rua Cesário Alvim, em Barbacena na tarde desta segunda-feira (2). Uma mulher de 60 anos que passava pelo local foi atingida nas costas por parte da estrutura do equipamento. Ela foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada para atendimento médico com ferimentos leves.

Os bombeiros também efetuaram o corte dos galhos com o apoio de um trator cedido pelo município, para a desobstrução da via, onde foi liberada a passagem de veículos e pedestres.

.