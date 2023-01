Um homem teve a casa roubada na manhã da última sexta-feira (30), no bairro Santo Antônio, em Barbacena. De acordo com a vítima de 63 anos, quatro homens invadiram os fundos do imóvel e renderam o morador com uma arma de fogo. Os suspeitos levaram o homem até um quarto, o amarraram e arrombaram um cofre. Foram levados uma quantia aproximada de R$ 12.000,00 e um telefone celular. Os autores fugiram e não foram localizados.