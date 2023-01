Dois jovens de 21 anos foram presos na noite da última sexta-feira (30) em um bar no bairro Água Espraiada, em Santos Dumont. De acordo com a ocorrência, eles estavam no estabelecimento usando drogas, sendo que um deles estaria armado.

Com a chegada da PM, os suspeitos foram abordados e com eles foram encontrados uma bucha de maconha, uma arma de fogo e quatro munições calibre 22. Os autores foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia.