Um homem de 26 anos foi alvejado por disparo de arma de fogo na madrugada do domingo (1º), após sair de uma festa no Bairro Lombão, em São João del-Rei. Ele se deslocou até Santa Cruz de Minas e depois foi encontrar uma mulher no Bairro Matosinhos, onde foi cercado por dois motociclistas e realizaram um disparo de arma de fogo contra a vítima. Policiais militares socorreram o rapaz, que foi encontrado e um estabelecimento de saúde com sangramento. A Polícia segue em busca de informações que levem a autoria do delito.





