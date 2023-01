Um motociclista de 37 anos foi imobilizado e encaminhado para o Hospital e Maternidade São José, em estado grave. O acidente aconteceu em Conselheiro Lafaiete, uma colisão entre a moto e um automóvel na BR0-40, na altura do trevo do Bairro Paulo VI. De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, a moto atingiu a lateral do veículo. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. O impacto feriu o condutor da moto, que apresentava escoriações generalizadas e suspeita de fraturas na clavícula, fêmur, úmero e entre outras possíveis. A vítima foi encaminhada para atendimento A PRF foi acionada e a concessionária Via-040 ficou responsável pela sinalização de trânsito.

Tags:

1001 | acidente | Belo Horizonte | BR 356 | BR-040 | BR-101 | Conselheiro Lafaiete | São gonçalo