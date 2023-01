Na noite da sexta-feira (30), um homem de 27 anos solicitou uma corrida em um aplicativo de transporte de passageiros, em direção ao povoado de Fé, na Zona Rural de São João del-Rei. O chamado foi feito do Bairro Dom Bosco. Ao embarcar, o autor que tinha uma arma de fogo anunciou o roubo, pedindo para que a motorista, de 47 anos não reagisse.

O homem deu um soco no rosto da vítima, levou R$120 e dois celulares, fugindo no carro da mulher. Durante o rastreamento feito pela Polícia Militar, o carro foi localizado no Bairro Senhor dos Montes. A equipe foram até o endereço do infrator, onde o encontraram. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia.

Foram apreendidos o celular de onde partiu a ligação e a blusa que o autor usava no momento do crime. Tanto o dinheiro roubado, quanto os celulares da vítima não foram localizados.





