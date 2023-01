Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na noite de Réveillon (31) com drogas transportadas em mochila de entrega de lanches. O suspeito teve a motocicleta parada por uma equipe da Polícia Militar e apresentava muito nervosismo, conforme o registro da ocorrência.

Os policiais pediram para que ele descesse e desligasse o veículo para que fosse realizada revsta.

Foi dada ordem legal de parada, entretanto, o indivíduo, ao perceber o procedimento, demonstrou grande nervosismo. Na pochete do entregador havia: 06 papelotes de cocaína, embalados separadamente; uma quantia de R$66,00 em cédulas; e R$33,75 em moedas; 01 máquina de pagamento por cartão de crédito; e 01 celular.



Na sequência, a PM se deslocou até a residência do autor, situada no Bairro Bonfim, a qual ele divide com um amigo, identificado posteriormente como sendo um homem, de 48 anos.Mediante autorização, os militares realizaram uma vistoria. Dentro do quarto, foram apreendidos mais 03 papelotes de droga; uma quantia de R$2.348,60; uma balança; e uma réplica de pistola.



Na parede da sala, estava exposta uma réplica de fuzil de airsoft. Sobre uma vegetação, mais 08 papelotes.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos autores, sendo conduzidos à Delegacia, para apreciação da autoridade competente



