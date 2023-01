O corpo de um homem de 41 anos com sinais de espancamento na cabeça foi encontrado no Morro do Gabriel, na Serra de Outro Branco, na noite de Réveillon (31), depois de uma denúncia anônima. De acordo com o registro policial do ocorrido, havia também um porrete próximo à vítima, com vestígios de sangue.

A Polícia Militar conseguiu identificar os dois suspeitos da autoria do crime, homens de 32anos e 42 anos, que foram presos e conduzidos à Delegacia deolícia. Segundo informações preliminares a motivação do crime tem relação com o uso de bebida alcoólica.

Tags:

Homicídio | Violência