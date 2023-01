Dois homens, de 24 e 25 anos, foram presos, após uma troca de tiros, na madrugada desta terça (03) no bairro Santa Matilde em Conselheiro Lafaiete.

Segundo informações da Polícia Militar, as equipes se deslocaram para o local após informações de uma possível troca de tiros entre grupos rivais. Ao chegarem ao local, os militares se depararam com indivíduos suspeitos que, aos avistarem a viatura, correram e dispersaram. Os militares conseguiram acompanhar alguns que entraram em um barraco onde eles localizaram a apreenderam uma pistola calibre 7,65 com carregador, uma capa de colete à prova de balas, duas placas balísticas, cartuchos deflagrados e intactos, cocaína, crack, uma barra de maconha e R$58.



Na ação, os militares efetuaram a prisão dos dois suspeitos, que possuem envolvimento com o tráfico de drogas, roubos e enfretamento entre grupos rivais com emprego de arma de fogo. Eles foram reconhecidos e confessaram autoria no roubo a uma residência do Bairro Santa Clara no dia 29 de dezembro de 2022.

Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido.

