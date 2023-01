Um homem, de 45 anos, foi assassinado nesta segunda (02) em Rio Espera.

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo da vítima foi localizado em Córrego do Santana após uma denúncia.

Durante as diligências realizadas pela PM, foi descoberto que a possível motivação do crime seria acerca da divisa de terrenos.

No domingo (01) uma ocorrência de atrito verbal e ameaça, envolvendo a vítima e um suspeito, foi registrada.

A PM segue no rastreamento do autor do crime.