Nesta terça-feira (03), funcionários da Viação Leopoldinense, empresa privada que presta o serviço de transporte público em Leopoldina, se reuniram com a Prefeitura da cidade para discutirem sobre a paralisação dos serviços, em protestos por salários atrasados e pelo não pagamento do 13º.

Durante o encontro, o prefeito da cidade, Pedro Augusto Junqueira Ferraz reafirmou o compromisso do município em encontrar uma solução para o impasse e frisou a importância de não manter os serviços paralisados integralmente.

"Entendo que o pagamento dos salários e do 13º é um direito dos trabalhadores e deve ser literalmente cumprido pela empresa. Em contrapartida, a nossa população não pode ser penalizada com a paralisação integral dos serviços. Estamos empenhados, como sempre fizemos, em buscar soluções para resolver essa situação, tanto que temos tomados medidas legais para evitar que os ônibus parem de circular. No entanto, os passos devem ser tomados de acordo com a lei e necessitamos da colaboração da empresa que presta o serviço."

Representes e funcionários da empresa estiveram com o proprietário da Viação Leopoldinense, Valdir Teixeira. De acordo com ele, não há condições financeiras a continuidade da operação do transporte público na cidade.

A Prefeitura informou que não possui nenhum débito com a Viação Leopoldinense e já emitiu diversas notificações exigindo o cumprimento do contrato, bem como o transporte correto e de qualidade para os passageiros.

“A administração municipal reconhece a situação difícil dos funcionários da empresa e o direito de reivindicar. Por outro lado, cumpre o dever de exigir a execução do contrato e, desta forma, preservar os direitos da população. Sendo assim, a gestão tranquiliza os leopoldinenses de que está tomando medidas cabíveis e, muito em breve, trará uma solução para o problema”, disse a secretária de Administração, Sarah Moraes.