Um homem, de 23 anos, caiu de moto e teve ferimentos leves após ser atacado por um cachorro, na manhã desta terça (03) no bairro Caiçara em Barbacena.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local do acidente a vítima apresentava luxação no pé e escoriações no joelho direito. O homem relatou que o ataque, de um cão de raça desconhecida, o fez perder o controle da moto, causando a queda.

Ele foi imobilizado e encaminhado para o Hospital Regional, ficando ao cuidado da equipe médica de plantão.