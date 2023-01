Dois homens, de 24 e 31 anos, foram presos e 114 barras de maconha foram apreendidas em operação da Polícia Militar na noite desta terça (03) em São João del-Rei.

Segundo informações da PM, os militares receberam informações de que um homem, de 34 anos, já conhecido do meio policial e com mandado de prisão em aberto, teria saído do Rio de Janeiro e estava hospedado em um estabelecimento comercial no bairro Nossa Senhora de Fátima. O homem se deslocou para a cidade em um carro, Fiat Pulse Drive cinza, e estaria na companhia de outros indivíduos, que possivelmente utilizavam veículos clonados para fazer o transporte de drogas ilícitas e armas de fogo do Rio de Janeiro para Minas Gerais.



Diante das informações a Polícia Militar deflagrou uma operação e durante a varredura próximo ao local onde encontraram alguns indivíduos, os militares acharam uma pequena quantidade de maconha e um papelote de cocaína.



Ainda em meio às buscas nas áreas comuns do estabelecimento, os militares localizaram do veículos estacionados, sendo um deles o utilizado pelo indivíduo alvo. Diante das fundadas suspeitas de que tais veículos pudessem ser clonados, efetuou-se vistoria. Num deles, um Chevrolet Onix, encontraram 114 barras de maconha, meio saco de linhagem, contendo maconha in natura, e um quarto de outro

saco, com a mesma substância.



Os suspeitos que estavam no local, de 24 e 31 anos, foram presos em flagrante. O homem, de 34 anos, alvo principal da operação ainda não foi localizado.

Os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de plantão junto com o material apreendido.

PMMG - Drogas são apreendidas em operação em São João del-Rei

