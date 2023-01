Dois foragidos da justiça, de 41 e 48 anos, foram localizados e presos e Nazareno e Dores de Campos, nesta terça-feira (03).

Segundo informações da Polícia Militar, o homem de 41 anos, foi avistado por militares durante um patrulhamento no bairro Cohab em Nazareno. Ele já é conhecido do meio policial por praticar diversos delitos. Ao perceber a presença da equipe da PM, o homem demonstrou nervosismo e entrou rapidamente em sua residência. Neste momento foi feito o contato pelos militares no local. Durante a busca pessoal não foi encontrado nada de ilícito com o homem, porém após uma consulta no sistema foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em nome do indivíduo.

O suspeito foi preso e entregue na Delegacia de Polícia Civil de São João del-Rei.

Já o foragido, de 48 anos, foi localizado na noite desta terça (03) em Dores de Campos.

De acordo com a PM, após informações acerca da existência de um mandado de prisão em aberto em nome do suspeito os militares realizaram seu rastreamento afim de localizá-lo. A equipe constatou que o homem estava trabalhando em um estabelecimento comercial da cidade



O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.