Um homem, de 20 anos, foi preso e um menor, de 16 anos, foi apreendido, após agredirem uma mulher, de 32 anos, causando sérios ferimentos na vítima, no bairro João Paulo II em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados após a denúncia de tentativa de homicídio e no local encontraram a vítima consciente e sendo atendida por uma equipe do SAMU. A mulher apresentava hemorragia ocular, sangramento nasal, ambos os antebraços fraturados e suspeita de trauma crânio encefálico.



Perguntada sobre os fatos, a vítima disse que por volta de 04h transitava pela rua quando os suspeitos saíram de uma residência alegando que ela havia atirado pedras na casa naquele momento.

Segundo a vítima, os dois estavam com barras de ferro na mão e disseram que iriam matá-la e passaram a agredi-la. Após desferirem diversos golpes eles fugiram do local. A vítima disse que passou a gritar por

socorro para a vizinhança sendo socorrida por um casal que a levou para a sua residência. Ao chegar em casa, o companheiro da vítima acionou o SAMU.



Os militares iniciaram rastreamento e conseguiram encontrar os suspeitos na casa de um deles. Foi realizada busca pessoal em ambos, não sendo encontrado nada de irregular. Questionado sobre os fatos, o suspeito de 20 anos negou participação, alegando que estava em casa dormindo, quando ouviu gritos e, ao olhar pela janela, viu o menor agredindo a vítima. Ele falou que o menor frequenta a residência, pois é namorado de sua enteada.



O menor alegou que estava em uma festa e por volta das 04h estaria indo para a residência de sua namorada quando visualizou a vítima transitando na rua. Ele pegou um pedaço de madeira que estava próximo do local, foi até a vítima e passou a agredi-la. Quando ela caiu ao solo, ele pensou que estava

morta e entrou na casa da namorada. Questionado sobre a motivação do crime, ele afirmou que a vítima,

há aproximadamente dois anos, agrediu gravemente sua mãe com uma barra de ferro, quase levando-a à morte enquanto ambas faziam uso de drogas conjuntamente. Ele indicou que o pedaço de

pau utilizado no crime estava do lado de fora da casa, próximo ao portão, tendo este sido apreendido.



Foram realizadas buscas na residência e localizado e apreendido um simulacro de arma de fogo. Na residência do adolescente, a PM encontrou uma faca e uma balança de precisão.

Os dois suspeitos são alvos frequentes de denúncias de tráfico de drogas e roubo utilizando simulacro de arma de fogo.



A vítima foi encaminhada para o hospital onde de acordo com a equipe médica corre risco de morte. Ambos os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão.

