Na tarde desta terça (03) uma moto que havia sido roubada, foi recuperada em Conselheiro Lafaiete.

Segundo informações da Polícia Militar, a moto, uma Yamaha YBR 125cc verde, que havia sido furtada foi localizada em um terreno baldio. O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado.

Já o foragido da justiça foi localizado em Congonhas. De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 25 anos, foi localizado no KM 608 da BR-040, altura do bairro Barnabé.



O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia para as demais providências cabíveis

