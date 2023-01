Frentistas de um posto de gasolina, foram roubados à mão armada, no início da madrugada desta quarta-feira (04) no bairro Pontilhão em Barbacena.



Segundo informações da Polícia Militar, o frentista, de 40 anos, relatou que estava fechando o caixa juntamente com o frentista, de 19 anos quando dois homens se aproximaram. Um deles foi para a porta da cabine onde eles estavam, levantou a blusa e mostrou uma arma cromada que

estava em sua cintura, aparentando ser um revólver, e anunciou o roubo dizendo para eles não levantarem as mãos, que ele não queria machucar ninguém, apenas queria o dinheiro e os celulares. A vítima entregou o dinheiro que estava em seu bolso e seu aparelho celular. Após o roubo, eles fugiram.

Ainda, de acordo com a PM, o frentista relatou que os suspeitos levaram a quantia aproximada de R$400 Uma frentista e um outro colega, de 34 anos, que também trabalhavam no horário, não estavam

com dinheiro nem com celular.



Os militares iniciaram rastreamento pelas imediações e bairros adjacentes, tendo sido abordados alguns suspeitos que não foram reconhecidos pelas vítimas. Até o momento ninguém foi preso.

