Começaram na última terça-feira (03) as obras de contenção na BR-040, no KM 745, em Santos Dumont, após o deslizamento de parte do asfalto que cedeu devido as fortes chuvas que caíram na região no inicio da semana. De acordo com a VIA 040, concessionária que administra o trecho, o trânsito segue em meia pista.

Ainda não há uma previsão de quando o trânsito será normalizado.

