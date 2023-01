Parte da pista da MG 133, no KM 23, no sentido Piau para a cidade de Tabuleiro cedeu na tarde desta quarta-feira (04). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a queda de parte da via foi em decorrência das chuvas.

Ainda de acordo com a PMR, o transito está sinalizado e se encontra em meia pista.