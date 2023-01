Um caminhão carregado de madeira tombou na manhã desta quinta-feira (05) na BR040, no KM 588, em Itabirito. De acordo com a Via 040, concessionária que administra o trecho, o trânsito funciona em mão-dupla no sentido RJ. Já no sentido Distrito Federal, o trecho segue totalmente interditado. Há também lentidão no sentido RJ de 1 Km e sentido DF de 2 Km. Não há informações sobre vítimas.

Informações no Portal Barbacena Online

Tags:

acidente | Zona rural