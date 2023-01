Um homem de 55 anos teve a prisão preventiva representada após ser detido nesta quarta-feira (4), por tentativa de feminicídio praticada contra a companheira dele e por homicídio tentado cometido contra o enteado, de 10 anos. Os crimes ocorreram na zona rural de Dores do Turvo, no dia 18 de dezembro de 2022. No dia, o indivíduo fugiu da cidade.



No dia seguinte à ocorrência, a vítima procurou a delegacia e tanto ela quanto o filho foram submetidos a exames de corpo de delito. Eles também solicitaram medidas protetivas. Segundo o delegado regional em Ubá, Diêgo Candian Alves, que responde pela Delegacia de Polícia Civil em Senador Firmino, após investigação, a Polícia Civil representou pela decretação de prisão preventiva do investigado, como forma de garantir a integridade física da vítima e dos filhos.

Após cumprimento do mandado e formalização da prisão preventiva, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

O delegado Diêgo Candian explicou que os levantamentos da PCMG apontaram que os crimes foram cometidos durante uma discussão que ocorreu no interior da casa do suspeito. Na ocasião, o investigado, teria humilhado a mulher, arrastando a vítima pelos cabelos no chão e fez uso de uma arma branca. "Ele partiu para cima da companheira e tentou desferir várias facadas, contudo não obteve êxito no resultado pretendido, em razão de circunstâncias alheias a sua vontade, já que o filho dela conseguiu impedir a agressão, ao segurar o braço do homem e entrar em luta corporal com ele, em demonstração clara de legítima defesa de terceiro", relata Diêgo, informando que o garoto acabou sendo ferido e recebeu seis pontos no braço.

O delegado acrescentou ainda que não foi a primeira agressão do autor contra uma mulher.