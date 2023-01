Um funcionário de 52 anos de uma obra em Tiradentes caiu de altura nesta quinta-feira (5). Ele estava no telhado no segundo piso de uma casa em construção quando sofreu a queda . A equipe do Samu foi acionada para realizar a imobilização do trabalhador, porém, como é um local de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na remoção.

Os bombeiros estudaram a situação e conseguiram com o uso de um andaime da obra, retirar a vítima do local. Ainda segundo os Bombeiros, o homem sofreu uma fratura no fêmur e uma fratura exposta no braço direito. Ele foi encaminhado para atendimento médico pela Unidade de Suporte Básico do SAMU.