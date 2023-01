Um homem, de 45 anos, foragido da justiça, foi preso na tarde desta quinta-feira (06) no bairro Dom Bosco em São João del-Rei.

Segundo informações da Polícia Militar, durante uma operação policial desencadeada no bairro, a equipe avistou o homem em atitude suspeita. Após a abordagem e busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao verificar o sistema, a PM constatou que havia um mandado de prisão em aberto no nome do homem.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo que foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.





Tags:

apreensão | Armas | Foragido da justiça | Polícia