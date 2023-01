Um carro foi arrastado pelas águas do Rio do Peixe aos tentar atravessar uma ponte da estrada vicinal entre Resende Costa e São Tiago, ma madrugada deste sábado (07). O corpo do condutor, identificado como Clésio Antônio Gouveia, foi encontrado por volta das 6h, por moradores do Povoado do Pombal. A Defesa Civil e a Polícia Militar compareceram ao local para tomar as devidas providências, assim como a Perícia Técnica.

