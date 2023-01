A Prefeitura de Muriaé informou na manhã deste domingo (08) que o munincipio está em situação de emergência, devido as fortes chuvas que vem atingindo a cidade nos últimos dias. O leito do Rio Muriaé transbordou e a população deve ficar atenta aos riscos e cuidados, segundo informou o prefeito de Muriaé, Dr. Marcos Guarino. Ainda de acordo com a prefeitura, a situação é grave que se encontra e o município já recebeu telefonemas do governo de Minas Gerais que monitora a situação na Zona da Mata, em especial à cidade de Muriaé.

O prefeito ainda reforçou o pedido à população que evite propagar notícias falsas ou sem procedência acerca da inundação de algumas vias. Ele destacou que a situação é delicada. “Estão acontecendo deslizamentos de encostas, queda de árvores e vias estão intransitáveis. Mas monitoradas pela prefeitura”.



De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Leandro Cunha, o volume das cabeceiras dos rios Muriaé e Preto vai provocar transtornos. “A situação é preocupante e são várias famílias atingidas e pode aumentar ainda mais neste domingo. Mas o monitoramento acontece e todas as pastas estão mobilizadas para atender a população”, disse lembrando que, “ao menor sinal de queda ou desmoronamento deixem o local e informem o mais breve possível os órgãos para avaliar e tomar as providências”.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Vanessa Azeredo, são 54 pessoas abrigadas na cidade e outras monitoradas e assistidas. “As pessoas que estiverem nas áreas de risco procurarem um lugar seguro até que possamos desloca-las para áreas propícias e nos abrigos atuantes. Não arrisquem suas vidas, o bem maior de cada pessoa. Saiam se sentirem que o perigo é iminente”.

Segundo a diretora geral do Departamento Municipal de Saneamento Urbano (Demsur), Maria da Consolação, o volume de chuva se mantém e o maquinário do departamento está trabalhando e de prontidão. “Vamos continuar monitorando e atuando onde acontecer. O abastecimento de água se mantém e não tivemos problema na captação e tratamento. Tivemos fatos pontual em rompimento da rede e de adutora, mas foi rapidamente restabelecida”, explicou.

Nas últimas horas, vários deslizamentos foram registrados no município, como no bairro Gaspar, na Rua 1º de Maio, no Encoberta, no bairro Cerâmica e na BR-356.



“Agradecemos o empenho do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e todos os servidores municipais que estão envolvidos neste trabalho para ajudar nossa gente neste momento de necessidade. O problema aconteceu, vamos atender emergências e depois recuperar e reconstruir vias, ruas e encostas. Neste momento é cuidar da vida do nosso povo”, explicou o prefeito Marcos Guarino.