A Prefeitura de Leopoldina decretou neste domingo (08), a intervenção no serviço de transporte coletivo urbano da cidade. O objetivo da ação é restabelecer e dar continuidade à circulação de ônibus na cidade. Cabe a concessionária a permissão do livre acesso, em qualquer tempo, aos bens e instalações, integrantes do serviço, os registros contábeis, devendo prestar todas as informações necessárias ao cumprimento da intervenção.

"Precisamos de dados concretos do atual estado financeiro, estrutural, operacional e trabalhista da empresa. A partir daí, com balanço da empresa em mãos, teremos a possibilidade de tomar medidas para avançar na solução do caso", esclareceu o Procurador Geral do Município, Danilo de Azevedo.

A intervenção vale por sete dias, podendo ser prorrogada em caso de necessidade, mediante edição de um novo decreto.

"O transporte público em Leopoldina é uma pauta prioritária. Desde a paralização total dos serviços, iniciada na semana passada, temos trabalhado intensamente para solucionar de forma legal o problema.

Temos pressa em dar uma resposta para quem depende do transporte público. Estamos no caminho para que isso aconteça", afirmou o prefeito Pedro Augusto Junqueira Ferraz.

O decreto na íntegra pode ser lido no site da Prefeitura de Leopoldina