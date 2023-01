Uma casa desabou e matou um morador, de 23 anos, na madrugada desta segunda (09) no bairro Monsenhor Mário Quintão, em Barbacena.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que moravam seis pessoas no local e cinco conseguiram sair sem ferimentos, Porém a vítima, teria voltado para a casa sendo atingida pela estrutura colapsada e vindo a óbito.

Ainda, de acordo com os militares, após o estudo de situação, isolamento e segurança da cena, as equipes de bombeiros iniciaram a retirada cuidadosa dos escombros, em busca da vítima. Ela foi localizada e retirada dos escombros já sem sinais vitais.



Não se sabe a causa exata do desabamento. O que restou da residência está com a estrutura totalmente comprometida e oferece risco iminente de queda. O local permanece isolado até que ocorra a demolição total do imóvel.

Os cinco moradores do local estão alojados em casa de parentes. Segundo o Sr. Coronel PM Pádua, Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município de Barbacena, a previsão é de que o restante do imóvel seja demolido ainda hoje para se eliminar o risco.

FOTO: CBMMG - Casa desaba e mata morador em Barbacena

